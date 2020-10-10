Muğla'nın Bodrum ilçesinde, zorla senet imzalattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.S.Ç, S.E, S.A. ve T.S. adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri dün, güzellik salonu işleten bir kişiye zorla senet imzalatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatmış, 4 şüpheli yakalanmıştı. Aramada, cep telefonunda zorla imzalattırılan senetlerin fotoğrafları bulunduğu tespit edilmişti.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Muğla'da zorla senet imzalattıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika