Son Dakika Haberleri: Muğla Dağların Sultanları Oynayarak Kültürü Anlatıyor

Muğla Dağların Sultanları Oynayarak Kültürü Anlatıyor

1 saat önce

Dağların Sultanları oynayarak kültürü anlatıyorMUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Tabiat Kadınları Yürüyüş Grubu'nun büyük bölümü ev kadını olan çeşitli meslek gruplarından 25 üyesi biraraya gelerek 'Dağların Sultanları' adı altında halk oyunları ekibi kurdu.

Dağların Sultanları oynayarak kültürü anlatıyor

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Tabiat Kadınları Yürüyüş Grubu'nun büyük bölümü ev kadını olan çeşitli meslek gruplarından 25 üyesi biraraya gelerek 'Dağların Sultanları' adı altında halk oyunları ekibi kurdu. Festivallere hazırlanan Dağların Sultanları'nın Fethiye'nin tarihi ve doğal güzellikleri içerisinde halk oyunları oynarken çekilmiş fotoğraf ve videoları, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Doğa yürüşü için gittikleri Fethiye'nin cennet köşelerinde oynadıkları Harmandalı ve Kerimoğlu Zeybeği nedeniyle çevrelerinde 'Fethiye'nin kadın efeleri' olarak tanınmaya başlayan Dağların Sultanları Halk Oyunları Ekibi üyeleri, şimdi de yöreye özgü oyunları öğrenip, festivallere katılmayı hedeflediklerini söyledi.

Dağların Sultanları Halk Oyunları Ekibi'nin lideri Mihriban Arslan, üyelerin büyük bir bölümünün ev kadınlarından oluştuğunu belirterek Biz ilk önce Tabiat Kadınları Yürüyüş Grubu kurduk. Daha sonra kadın arkadaşlarımız ile böyle bir fikri paylaştım. Kadın Efeler grubumuzun çalışmaları 4- 5 aydır devam etmekte. Fethiye'nin kültürel rengine renk katıp etkinliklerde ve festivallerde yer almak istiyoruz. Şu an Harmandalı ve Kerimoğlu Zeybeği oyunlarıyla başladığımız bu etkinliğimizi ilerleyen zamanlarda yeni oyunlarla devam ettirip, profesyonel düşünmek istiyoruz. Halk oyunları gösterileri ekibimizdeki ev kadınları için de bir değişiklik, hayatlarında farklı bir renk oluyor dedi.

Dağların Sultanları Halk Oyunları Ekibi'nin eğitmeni Nazan Sarıbaşoğlu Ekibimizle birlikte kocaman bir aileyiz. Onlar istediği sürece çok daha iyi işler yapacağız. Özverileri sayesinde, ekiptekiler kolay şekilde oyunları öğreniyorlar. Bizler yeniyiz. Önümüzdeki süreçlerde daha iyi olacağız. Daha çok oyunla gösterilerimizi yapacağız. Kendimizi geliştiriyoruz diye konuştu.

Dağların Sultanları'nın Fethiye'nin tarihi ve doğal güzellikleri içerisinde halk oyunları oynarken çekilmiş fotoğraf ve videoları sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:24 Kaynak: DHA

Fethiye, Güncel
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