Son Dakika Haberleri: Muğla'daki 2,5 Milyon Liralık Dolandırıcılık İddiası

Muğla'daki 2,5 Milyon Liralık Dolandırıcılık İddiası

1 saat önce

Muğla'nın Datça ilçesinde, 5 parsel arsayı sahte belgelerle 5 kişiye 2,5 milyon liraya sattıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Muğla'daki 2,5 Milyon Liralık Dolandırıcılık İddiası, System.String[]
Muğla'nın Datça ilçesinde, 5 parsel arsayı sahte belgelerle 5 kişiye 2,5 milyon liraya sattıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 5'i tutuklandı.


İzmir ve Manisa'da yaşayan kardeş 2 yaşlı kadına ait arsaları farklı kişilere sahte belgelerle 2,5 milyon liraya sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.A, F.T, M.A, Z.D. ve M.A. tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Datça'da bir emlakçının ihbarı üzerine harekete geçen polis, İzmir ve Manisa'da yaşayan kardeş 2 yaşlı kadına ait arsaların 31 Ocak, 3 ve 8 Şubat tarihlerinde farklı kişilere sahte belgelerle 2,5 milyon liraya satıldığını belirlemiş, olayla ilgili 8 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Olayla ilgili 6 şüphelinin daha arandığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:57 Kaynak: AA

İzmir, Manisa, Datça, Muğla, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Google; İstanbul, Ankara ve İzmir İçin Yerel Seçim Tahminini Açıkladı AK Parti'nin İzmir Adayı Zeybekçi, İsmet İnönü'nün Sözleriyle Seslendi: Namuslular, Namussuzlar Kadar Cesur Olmalı

Muğlalı Balıkçılar Vampir Pire Olarak Bilinen İsopodlardan Dertli Trenin Önüne Atlayan Liseli Ayça'dan Sokak Hayvanları Vasiyeti (2)
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 19:16:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'daki 2,5 Milyon Liralık Dolandırıcılık İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]