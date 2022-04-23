MUĞLA'DAKİ 23 NİSAN KUTLAMALARI ENGEL TANIMADI - Son Dakika
Üye Girişi

MUĞLA'DAKİ 23 NİSAN KUTLAMALARI ENGEL TANIMADI

23.04.2022 14:39

MUĞLA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

MUĞLA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Sol ayağındaki alçıya rağmen kutlamaları izlemeye gelen bir kız çocuğu ise annesi tarafından giydirilen yöresel kıyafetlerle, halk oyunları gösterisi sunan öğrencilere eşlik etti. Yatağan ilçesinde ise ilkokuldaki etkinliklerde 75 yaşındaki Ayşe Özler şiir okundu.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'deki kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na saat 09.00'da çelenk konulmasıyla başladı. Buradaki törenin Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen kutlama programına Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Adli Yargı Komisyon Başkanı Ercan Arslan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Protokol üyeleri tarafından resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Tören, öğrencilerin halk oyunları ve dans gösterilerinin ardından sona erdi.

Öte yandan Menteşe Borsa İstanbul İlk ve Ortaokulu'nda sol ayağı kırık olması nedeniyle alçıya alınan bir kız çocuğu törene katılanların takdirini topladı. Annesi tarafından giydirilen yöresel kıyafetler ile kutlamaları izlemeye gelen çocuk, alçılı ayağıyla halk oyunları gösterisinde dikkat çekti.

Yatağan ilçesindeki Şeref İlkokulu'ndaki törende ise 2 çocuk annesi ve 4 torun sahibi Ayşe Özler, Fikret Gürsoy'un 'Yirmi Üç Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' isimli şiirini okudu. Özler, uzun sürede ayakta alkışlandı. (DHA)

MUĞLA'DAKİ 23 NİSAN KUTLAMALARI ENGEL TANIMADI
MUĞLA'DAKİ 23 NİSAN KUTLAMALARI ENGEL TANIMADI
MUĞLA'DAKİ 23 NİSAN KUTLAMALARI ENGEL TANIMADI
MUĞLA'DAKİ 23 NİSAN KUTLAMALARI ENGEL TANIMADI

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Hastanede 23 Nisan coşkusu Son dakika haberleri | Hastanede 23 Nisan coşkusu Torbalı Belediye Başkanı Tekin, 23 Nisan'da Koltuğunu Çocuklara Devretti Torbalı Belediye Başkanı Tekin, 23 Nisan'da Koltuğunu Çocuklara Devretti

23 Nisan, Çocuk, Nisan, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUĞLA'DAKİ 23 NİSAN KUTLAMALARI ENGEL TANIMADI - Son Dakika


Son Dakika
14:34 Davutoğlu "hodri meydan" dedi: Ben dahil bütün eski başbakanların, cumhurbaşkanlarının mal varlıkları incelenmeli
14:26 Taraftar Galatasaray'ın maç kadrosunu beğenmedi
14:11 Rekabet Kurumu, zincir marketlere tarım ürünü sınırlaması istedi
14:01 Şahan Gökbakar'dan, "Ev fiyatları neden bu kadar yüksek?" diyen Hande Fırat'a: Ayılmanızı bekliyorum
13:56 Yıldız Tilbe kedisinin tüylerini boyadı: Saçı tam benim istediğim renk olucak!
13:54 Fırat Kalkanı bölgesine yapılan operasyonda 50 terörist öldürüldü
13:53 Babasını ve babaannesini dövdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaştı
13:49 Çocuklar "hayır" oyu kullanınca Meclis Başkanı bombayı patlattı: Bakın muhalefet her yerde var!
13:31 "Kızların öldürülecek, karına tecavüz edilecek" diye esnafı tehdit eden yabancı uyruklular tutuklandı
13:26 Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 23 Nisan'da çocuklara top fırlattığı anlar gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 14:46:44. #1.13#
SON DAKİKA: MUĞLA'DAKİ 23 NİSAN KUTLAMALARI ENGEL TANIMADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement