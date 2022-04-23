MUĞLA'DAKİ 23 NİSAN KUTLAMALARI ENGEL TANIMADI - Son Dakika

MUĞLA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Sol ayağındaki alçıya rağmen kutlamaları izlemeye gelen bir kız çocuğu ise annesi tarafından giydirilen yöresel kıyafetlerle, halk oyunları gösterisi sunan öğrencilere eşlik etti. Yatağan ilçesinde ise ilkokuldaki etkinliklerde 75 yaşındaki Ayşe Özler şiir okundu.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'deki kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na saat 09.00'da çelenk konulmasıyla başladı. Buradaki törenin Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen kutlama programına Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Adli Yargı Komisyon Başkanı Ercan Arslan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Protokol üyeleri tarafından resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Tören, öğrencilerin halk oyunları ve dans gösterilerinin ardından sona erdi.

Öte yandan Menteşe Borsa İstanbul İlk ve Ortaokulu'nda sol ayağı kırık olması nedeniyle alçıya alınan bir kız çocuğu törene katılanların takdirini topladı. Annesi tarafından giydirilen yöresel kıyafetler ile kutlamaları izlemeye gelen çocuk, alçılı ayağıyla halk oyunları gösterisinde dikkat çekti.

Yatağan ilçesindeki Şeref İlkokulu'ndaki törende ise 2 çocuk annesi ve 4 torun sahibi Ayşe Özler, Fikret Gürsoy'un 'Yirmi Üç Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' isimli şiirini okudu. Özler, uzun sürede ayakta alkışlandı. (DHA)