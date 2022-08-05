Muğla'daki 842 yaşındaki ağaç koruma altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'daki 842 yaşındaki ağaç koruma altına alındı

05.08.2022 19:33
Muğla'daki 842 yaşındaki ağaç koruma altına alındı

Muğla'daki 842 yaşındaki ağaç koruma altına alındı Muğla'nın en yaşlı Çınar ağaçları arasında gösterilen Menteşe Fadıl Mahallesindeki Çınar ağacı, gelecek nesillere aktarılmak için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından koruma...

Muğla'daki 842 yaşındaki ağaç koruma altına alındı

MUĞLA - Muğla'nın en yaşlı Çınar ağaçları arasında gösterilen Menteşe Fadıl Mahallesindeki Çınar ağacı, gelecek nesillere aktarılmak için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Fadıl Mahallesinde bulunan 842 yaşındaki Çınar ağacı 2021 yılında Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gelecek kuşaklara aktarılması için koruma altına alındı. Koruma altına alınan Doğu Çınar ağacı gövdesinde oda büyüklüğünde bulunan boşluk dikkat çekiyor.

Fadıl Mahallesi Muhtarı Halil Orhan açıklamasında, "Bu Çınar ağacı 842 yaşında. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca koruma altına alındı. Gelecek nesillerimize bırakmayı düşünüyoruz bu çınar ağacını" dedi.

YORUMLAR
500
Emekli polis memuru son yolculuğuna uğurlandı Emekli polis memuru son yolculuğuna uğurlandı Silivri Millet Bahçesi'nde ilk fidanlar dikildi Silivri Millet Bahçesi'nde ilk fidanlar dikildi
Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Çınar, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'daki 842 yaşındaki ağaç koruma altına alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:09 Galatasaray, Dries Mertens'i renklerine bağlamaya çok yakın!
18:02 Hollywood filmlerine konu olmuştu! 65 yaşında kadın Beylikdüzü Belediyesi'nde stajyer oldu
17:38 Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin transfer olması halinde, Rodrigo Becao için çalışmalar başlayacak
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman araştırmacılardan bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:40 4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 19:33:10. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla'daki 842 yaşındaki ağaç koruma altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement