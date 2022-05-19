Muğla'daki ahır ve saman yangınları söndürüldü - Son Dakika
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Muğla'daki ahır ve saman yangınları söndürüldü

19.05.2022 13:43
Muğla'daki ahır ve saman yangınları söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ve Milas ilçelerinde ahır ve samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ve Milas ilçelerinde ahır ve samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.

Fethiye Eldirek Mahallesi Merkez Sokak'ta bir ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kontrol altına alınan yangında, hasar oluştu.

Milas ilçesi Bafa Mahallesi'nde bir besi çiftliğine ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını kontrol altına alamayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Milas itfaiye grup amirliği ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında hasar meydana geldi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla'daki ahır ve saman yangınları söndürüldü - Son Dakika


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