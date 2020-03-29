Muğla'daki çamur banyoları ve termal tesisleri koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı - Son Dakika

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Muğla'daki çamur banyoları ve termal tesisleri koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı
6 saat önce
Muğla'nın Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerindeki çamur banyoları ve termal tesisleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların girişine kapatıldı.
Muğla'nın Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerindeki çamur banyoları ve termal tesisleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların girişine kapatıldı.
Kovid-19 salgınının önlenmesi için alınan tedbirler, dünyaca ünlü Dalyan çamur banyoları, Köyceğiz Sultaniye kaplıcaları ve Dalaman kaplıca ve kükürtlü su tesislerinde de sıkı uygulanıyor.
Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği kaplıca ve kükürtlü su tesisleri, görevliler tarafından şerit çekilerek kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 02:44 Kaynak: AA
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