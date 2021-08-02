Muğla'daki canlı yayında şaşkına çeviren anlar! Alevlerin içinden çıkıp ekibe doğru yürüdü - Son Dakika

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda 5 gün önce çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Çiftlik, Turgut, Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde de etkili oldu. Ekipler, yangını kontrol altında tutmak için gece boyunca karadan çalışmasını sürdürdü.

HELİKOPTER VE UÇAKLAR YANGINLARA HAVADAN MÜDAHALE EDİYOR

Sabahın ilk ışıklarıyla 2 ilçede de hava araçları çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen helikopterler ile uçaklar yangınlara havadan müdahale ediyor.

CANLI YAYINA DAMGA VURAN GÖRÜNTÜ

Basın mensuplarının da yakından takip ettiği yangınlar sırasında ise dikkat çeken bir olay yaşandı. TVNET televizyonlarından yapılan canlı yayında bir anda alevlerin içinden çıkan vatandaşın görüntüsü kameralara yansıdı. Görüntülerde alevlerin arasından çıkıp yayın ekibine doğru hareket eden yaralıya iki kişinin ilk müdahale anları yer alıyor.