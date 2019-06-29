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Muğla'daki cinayet

48 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bıçaklanarak öldürülen 18 yaşındaki gencin katil zanlısı tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bıçaklanarak öldürülen 18 yaşındaki gencin katil zanlısı tutuklandı.
Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan katil zanlısı Kazım E. (57), hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Öte yandan görgü tanıklarının ifadesine göre, evin balkonunda yüksek sesle müzik dinleyen Kazım E'nin alkol aldığı, alkolün etkisiyle bağırarak çevreye rahatsızlık verdiği, oradan geçerken kendisini uyaran Erke Ergün Özveren'i (18) aralarında çıkan tartışma sonrası göğsünden ve sol karın boşluğundan bıçakladığı öne sürüldü.
Akyarlar Mahallesi'nde, dün, bir sitenin ortak kullanım alanında, Erke Ergün Özveren ile Kazım E. arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olay sırasında göğsünden bıçaklanan Özveren, olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Muğla'daki cinayet
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 06:40 Kaynak: AA
Jandarma, Bodrum, Muğla, Güncel
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