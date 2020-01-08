Muğla'daki cinayet davası sanığından "Ayağım takıldı" savunması - Son Dakika
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Muğla'daki cinayet davası sanığından "Ayağım takıldı" savunması

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde turizmci Arzu Ertan'ın pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan sanık hakim karşısına çıktı.

Muğla'daki cinayet davası sanığından

Muğla'nın Bodrum ilçesinde turizmci Arzu Ertan'ın pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan sanık hakim karşısına çıktı.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Fikret Bayırlı, maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki "kasten öldürme" suçlamasını kabul etmeyen Bayırlı, silahın "ayağının takılması" sonucu kazayla ateş aldığını iddia etti.

Öldürülen kadının ailesinin avukatı, sanığın çelişkili ifadeler verdiğini ve yanlış beyanlarda bulunarak cezasını hafifletmeye çalıştığını öne sürdü.

Sanığın "kasten öldürme" suçundan "en ağır" şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirten avukat, haksız tahrik ve iyi hal indirimlerinin de uygulanmamasını talep etti.

Ertan'ın yakınları da sanığın savunmasına tepki gösterdi.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde, 9 Ağustos 2019'da, Fikret Bayırlı ile Arzu Ertan arasında tartışma çıkmış, tartışma sırasında pompalı tüfekle vurulan turizmci Ertan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Jandarma ekiplerine teslim olan Bayırlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 08:50 Kaynak: AA
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