Muğla'daki cinayetin 3 şüphelisi Aydın'da yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Ula İlçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan 3 şüpheli, Aydın'da yakalandı.



Gökçe Mahallesi'nde Hasan Balaban'ın 7 Şubat'ta av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, haklarında arama kararı çıkartılan E.B, B.K. ve A.K'nin Aydın'ın İncirliova ilçesinde bulunduğu belirlendi.

İncirliova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, Muğla Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.