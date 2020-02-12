Muğla'daki cinayetle ilgili Aydın'da yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'daki cinayetle ilgili Aydın'da yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Muğla'daki cinayetle ilgili Aydın'da yakalanan zanlı tutuklandı

6 saat önce

Muğla'nın Ula ilçesinde bir kişinin av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili Aydın'da yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

Muğla'daki cinayetle ilgili Aydın'da yakalanan zanlı tutuklandı, System.String[]

Muğla'nın Ula ilçesinde bir kişinin av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili Aydın'da yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

Gökçe Mahallesi'nde Hasan Balaban'ın av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özgür A, Bekir K, Ebru B. ve erkek arkadaşı Akın K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerden Özgür A'nın, jandarmadaki ifadesinde, "Olay günü Gökçe Mahallesi'ne Bekir K. ile geldik. Cinayeti pompalı av tüfeğiyle Bekir K. işledi. Suçu Ebru B. ve sevgilisi Akın K. 200 bin lira karşılığında azmettirdi. Pişmanız." dediği öğrenildi.

Ula ilçesinde 7 Şubat'ta Hasan Balaban'ın av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, polis ekiplerinin Aydın'ın İncirliova ilçesinde belirlenen adrese düzenlediği operasyonda yakalanan şüpheliler, daha sonra Muğla Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilmişti.

Muğla, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İlişki için anlaştı, dövülüp parası alındı
Özgür Arduç'un davasında gerekçeli karar: Sadece insan öldürmüş olmak için cinayeti işledi Kayseri'de hamile eşini yaralayıp, arkadaşını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı Kadir Şeker'in tutukluluğuna itiraz reddedildi

Son Dakika Haberleri
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 19:41:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla'daki cinayetle ilgili Aydın'da yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]