Muğla'daki cinayetle ilgili bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'daki cinayetle ilgili bir kişi tutuklandı

6 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Muğla'daki cinayetle ilgili bir kişi tutuklandı, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mesut Demirel'in (39) öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında C.S.K, M.B, Ş.T. ve S.K'yi yakaladı.

C.S.K'nin Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf ettiği, diğer şüphelilerin ise cinayete yardım etmekle suçlandığı öğrenildi.

Şüpheliler işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından Ş.T. ile S.K. serbest bırakıldı.

Savcılık, C.S.K'yi (36) "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanması, M.B'yi de "suç delillerini gizlemek, yok etmek" suçundan adli kontrol şartıyla yargılanmak üzere serbest bırakılması istemiyle mahkemeye sevk etti.

M.B. adli kontrol şartıyla yargılanmak üzere serbest bırakılırken C.S.K. tutuklandı.

Armutalan Mahallesi'nde 13 Ocak'ta çıkan tartışmada silahla vurulan Mesut Demirel hayatını kaybetmişti.

Emniyet Müdürlüğü, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:00 Kaynak: AA
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