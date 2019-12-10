Muğla'daki çöp sahasına 2 bin fidan dikildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde rehabilite edilen vahşi depolama sahasındaki 50 bin metrekare alana, 2 bin akasya ve dut fidanı dikildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce Menteşe'de 4 ilçeye hizmet veren Katı Atık Düzenli Depolama Tesisini hayata geçirdi. Ardından Menteşe, Milas ve Bodrum ilçelerindeki 4 ayrı vahşi depolama alanlarının doğaya kazandırılması için rehabilitasyon çalışması yaptı. Alanlar, fidan dikimine hazır hale geldi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilk olarak, Menteşe'deki vahşi depolama sahasında ağaç dikme etkinliği düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Muğla İl Temsilcisi Sergender Sezer, Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu öğrencileri, muhtarlar ve vatandaşlar fidan dikim etkinliğine katıldı. Genci yaşlısı Muğlalılar, 50 bin metrekare alana 2 bin akasya ve dut fidanı dikti. Menteşe'den sonra Milas'ta 2 ve Bodrum'da 1 olmak üzere 3 ayrı sahaya daha fidan dikilecek. Büyükşehir Belediyesi, toplam 135 bin metrekare alana 4 bin 500 fidan dikmiş olacak. Menteşe'deki fidan dikim etkinliğinde konuşan TEMA Muğla İl Temsilcisi Sergender Sezer, Büyükşehir Belediyesi böyle bir alanı tekrar ağaçlandırarak doğaya kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum dedi. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Çevresi ormanlarla çevrili Menteşe ilçemizi daha da güzelleştireceğiz. Hep birlikte ağaçlarımızı dikiyoruz ve geleceğimize sahip çıkıyoruz dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise, Eskiden çöplük olan alanda toprakla buluşan fidanlarımız geleceğe en büyük mirasımız olacak. Bu alanlar rehabilite edilmeden önce çöplük yangınları çıkıyor, çevreye zarar veriyordu. 2014-2018 yılları arasında Bodrum ve Menteşe'de 276 çöp yangını meydana gelmişti. Bu alanlar bizde devredildikten ve rehabilitasyonu tamamlandıktan sonra çöp yangınları da sona erdi. Sadece Bodrum'da Torba, Gündoğan ve Dereköy'de rehabilite edilecek 467 bin metrekare alanımız kaldı dedi.