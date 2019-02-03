Muğla'daki Darp ve Cinsel Saldırı İddiası
1 saat önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde zorla girdiği evde darbettiği kadına cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı.
Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde zorla girdiği evde darbettiği kadına cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen R.G. (33) adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
T.İ'nin (30) yaşadığı eve dün zorla giren R.G, darbettiği kadına bıçak zoruyla cinsel saldırıda bulunduktan sonra yarı çıplak kaçmıştı. Saklandığı çalılık alandaki çukurda polis ekiplerince yakalanan R.G, gözaltına alınmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:47 Kaynak: AA
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