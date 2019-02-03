Son Dakika Haberleri: Muğla'daki Darp ve Cinsel Saldırı İddiası

Muğla'daki Darp ve Cinsel Saldırı İddiası

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde zorla girdiği evde darbettiği kadına cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı.

Muğla'daki Darp ve Cinsel Saldırı İddiası, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde zorla girdiği evde darbettiği kadına cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen R.G. (33) adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

T.İ'nin (30) yaşadığı eve dün zorla giren R.G, darbettiği kadına bıçak zoruyla cinsel saldırıda bulunduktan sonra yarı çıplak kaçmıştı. Saklandığı çalılık alandaki çukurda polis ekiplerince yakalanan R.G, gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:47 Kaynak: AA

Fethiye, Muğla, Güncel
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