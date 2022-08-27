Uydudan izlenen caretta caretta "Lara", bir ayda 500 kilometre yol katetti - Son Dakika
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Uydudan izlenen caretta caretta "Lara", bir ayda 500 kilometre yol katetti

27.08.2022 11:15
Uydudan izlenen caretta caretta "Lara", bir ayda 500 kilometre yol katetti

Muğla'daki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezi'nde (DEKAMER) tedavisi tamamlandıktan sonra uydu takip cihazı takılarak Antalya'dan denize salıverilen "Lara" isimli caretta caretta, bir ayda 500 kilometre yüzdü.

Muğla'daki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezi'nde (DEKAMER) tedavisi tamamlandıktan sonra uydu takip cihazı takılarak Antalya'dan denize salıverilen "Lara" isimli caretta caretta, bir ayda 500 kilometre yüzdü.

Uydu takip cihazı takılarak isminin verildiği Lara plajından denize bırakılan caretta carettanın Akdeniz'deki rotası belirleniyor.

DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine, şu ana kadar 50 caretta carettaya uydu takip cihazı takıldığını, "Lara"nın da aralarında olduğu 15'inin aktif olarak izlendiğini söyledi.

Deniz kaplumbağalarının yaşamlarının büyük kısmının denizlerde geçtiğini, en büyük tehdidin de denizlerden geldiğini ifade eden Kaska, uydudan çip ile izleme aşamasında deniz kaplumbağalarının nerelerde beslendiği, beslenme alanlarına nasıl gittikleri, nasıl bir göç yolu izledikleri ve göç sırasındaki davranışlarına ilişkin sorulara cevap aradıklarını anlattı.

Lara'nın kendileri için çok önemli olduğunu belirten Kaska, "Antalya'da bulunan bir yaralı kaplumbağa yaklaşık 1,5 yıl merkezimizde tedavi edildi. Bunun nasıl doğal ortama uyum sağlayacağını ve nerelere göç edeceğini bilmemiz ve rehabilitasyon sürecinin de nasıl başarılı şekilde tamamlandığını anlayabilmemiz bakımından çok önemliydi." dedi.

Bu kapsamda caretta caretta Lara'nın da geçen ay denize bırakıldığını hatırlatan Kaska, şöyle devam etti:

"Lara ismini verdiğimiz kaplumbağayı yaklaşık 1 ay önce Antalya'dan bıraktık. Önce bir doğuya doğru gitti. Mersin istikametine doğru, Gazipaşa, Anamur, Alanya civarına kadar ulaştı. Oradan şimdi geriye döndü, şimdi Antalya hizasına kadar geldi ve bu süreçte yaklaşık 500 kilometre yol katetti. Ortalama olarak günde 15-20 kilometre yüzdü diyebiliriz. 30 yaşındaki bir kaplumbağanın kurtarılarak doğal ortamına bırakılması adeta bin yavrunun 30 yıl boyunca bakılmasıyla eş değer. Çünkü zaten o bin yavrunun ancak bir tanesi o yaşa erişebiliyor. Üstelik rehabilitasyon sürecinin başarılı bir şekilde tamamlandığını göstermek açısında da çok önemli."

Türkiye'ye gelen deniz kaplumbağalarının yuva ve yavrularının korunması yanında yaralı olanların tedavi edilmesi için de gece gündüz çalıştıklarını belirten Yakup Kaska, DEKAMER olarak denizde bir fazla sağlıklı kaplumbağa bulunmasını amaçladıklarını kaydetti.

DEKAMER'in uydudan izlenen caretta carettalara ilişkin haritaları paylaştığını ve bunun ilgi gördüğünü belirten Kaska, diğer caretta carettaları olduğu gibi Lara'yı da binlerce kişinin takip ettiğini dile getirdi.

Yaralı bulunmuştu

Antalya'nın Kemer ilçesinde 1,5 yıl önce kıyıda halsiz şekilde bulunan caretta carettanın, DEKAMER'de yapılan incelemelerinde bağırsaklarında bol miktarda plastik olduğu tespit edilmiş, boyun bölgesinde de yaraların bulunduğu görülmüştü.

Plastiğin vücuttan atılması için ilaç tedavisi uygulanan "Lara", düzenli beslenme ile de dalmaya başlayınca bir otelin sponsorluğunda uydu takip cihazı takılarak 20 Temmuz'da Antalya'da ismini aldığı semtin sahilinden denize salınmıştı.

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Kaynak: AA

Araştırma, Antalya, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uydudan izlenen caretta caretta 'Lara', bir ayda 500 kilometre yol katetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Uydudan izlenen caretta caretta "Lara", bir ayda 500 kilometre yol katetti - Son Dakika
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