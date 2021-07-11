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Muğla'daki Euromos Antik Kenti'nde 2 bin 500 yıllık heykeller ve yazıt bulundu - Son Dakika

Muğla'daki Euromos Antik Kenti'nde 2 bin 500 yıllık heykeller ve yazıt bulundu

11.07.2021 11:10
Muğla'daki Euromos Antik Kenti'nde 2 bin 500 yıllık heykeller ve yazıt bulundu, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesinde Anadolu'nun en iyi korunmuş Roma dönemi tapınakları arasında gösterilen Zeus Lepsynos Tapınağı'nda yürütülen kazı çalışmalarında, 2 bin 500 yıllık iki mermer heykel ve bir yazıt bulundu.

Muğla'nın Milas ilçesinde Anadolu'nun en iyi korunmuş Roma dönemi tapınakları arasında gösterilen Zeus Lepsynos Tapınağı'nda yürütülen kazı çalışmalarında, 2 bin 500 yıllık iki mermer heykel ve bir yazıt bulundu.

Karya döneminin önemli kentlerinden olduğu değerlendirilen Euromos Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Kazı Heyeti Başkanı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abuzer Kızıl, AA muhabirine, bölgedeki tapınak, agora, tiyatro, hamam ile surlarda çalışma yapıldığını söyledi.

Euromos'un konumu itibarıyla "Anadolu'nun en şanslı antik kentleri arasında yer aldığını" dile getiren Kızıl, Zeus Lepsynos Tapınağı ile ilgili önemli projeleri hayata geçirmeye başladıklarını bildirdi.

Milattan önce 2. yüzyılda bağışlarla inşa edilen tapınaktaki kazı çalışmalarını anlatan Kızıl, şöyle konuştu:

"Tapınağın güney cephesinde üst üste yığılmış yaklaşık 250 bloğu yerlerinden alarak restorasyon çalışmalarında kullanılmak üzere uygun alana taşıdık. O iş bittikten sonra toprak altında mimari bloklar olduğunu umarak kazı çalışmasını başlattık. Mimari blokları beklerken büyük sürprizlerle karşı karşıya kaldık. Toprak altından 2 heykel, bir de yazıt çıktı. Tüm bunlar bizi çok heyecanlandırdı. Aslında sadece bizi değil arkeoloji camiasını da heyecanlandırdı. Çünkü Karya bölgesinin eksik olan arkaik dönem heykeltıraşlığının çok önemli iki halkasını ve bir de Helenistik döneme tarihlenen bir yazıtı burada gün yüzüne çıkardık."

"Aslanlı heykellerin eşi benzeri yok"

Kızıl, yaklaşık 2 bin 500 yıllık olduğu düşünülen heykellere "kuros" ismi verildiğini belirtti.

"Ayakta duran genç erkek" anlamına gelen kuros heykellerinin kökenlerinin Mısır, Fenike ve Asur olduğunu dile getiren Kızıl, şunları kaydetti:

"Euromos'ta ele geçen iki kurosun biri çıplak, biri zırh ve kısa etek giyimli. Zırh deriden yapılmış ve her iki heykelin elinde de aslan yer alması dikkat çekici. Aslan ikonografik olarak çok önemli ve şimdiye kadar yaptığımız araştırmalarda her iki heykelin de birebir benzerini bulamadık. Özellikle çıplak olanın elinde aslan bulunması, hatta daha da önemlisi sol bacağının üzerinde 4 satırdan oluşan Karca bir yazıtın yer alması, bunun bir adak heykeli olduğunu gösteriyor. Aslanla birlikte betimlenmiş olması bunun büyük olasılıkla Apollo olduğunu gösteriyor. Bu bizim için çok önemli. Kuroslarla olan çalışmalarımız devam ediyor."

Tapınağı eski ihtişamına kavuşturma hedefi

Kazı çalışmalarında bulunan Helenistik döneme ait yazıtın da Karya tarihi için çok önemli sonuçlar doğuracak nitelikte olduğunu, tarihin bilinmeyen sayfalarını aydınlatmasını beklediklerini vurgulayan Kızıl, yazıtın çözümü için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Tapınak ve eserlerin insanlığın ortak mirası olduğuna işaret eden Kızıl, öncelikli hedeflerinin Zeus Lepsynos Tapınağı'nı restorasyonla eski ihtişamına kavuşturmak olduğunu vurguladı.

Yaşanan gelişmelerin kültür turizmi için de çok sevindirici olduğunu belirten Kızıl, çalışmalarda kendilerine destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu, Muğla Valiliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine teşekkür etti.

Muğla'daki Euromos Antik Kenti'nde 2 bin 500 yıllık heykeller ve yazıt bulundu
Muğla'daki Euromos Antik Kenti'nde 2 bin 500 yıllık heykeller ve yazıt bulundu
Muğla'daki Euromos Antik Kenti'nde 2 bin 500 yıllık heykeller ve yazıt bulundu
Muğla'daki Euromos Antik Kenti'nde 2 bin 500 yıllık heykeller ve yazıt bulundu
Muğla'daki Euromos Antik Kenti'nde 2 bin 500 yıllık heykeller ve yazıt bulundu

Heykel, Muğla, Roma, Zeus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'daki Euromos Antik Kenti'nde 2 bin 500 yıllık heykeller ve yazıt bulundu - Son Dakika


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