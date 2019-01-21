Son Dakika Haberleri: Muğla'daki Fetö/pdy Çatı Davası

Muğla'daki Fetö/pdy Çatı Davası

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Muğla'daki "çatı yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 10'u tutuklu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Muğla'daki Fetö/pdy Çatı Davası, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Muğla'daki "çatı yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 10'u tutuklu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi.


Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar katıldı.


Bazı tanıkların dinlendiği duruşmada mahkeme heyeti, sanıklardan tanık ifadeleri ve dosyaya eklenen yeni deliller, dijital materyallerle ilgili savunmalarını aldı.


Haklarındaki iddiaları kabul etmeyen tutuklu sanıklar, tahliye talebinde bulundu.


Mahkeme heyeti, dosyaya eklenen yeni deliller, dijital materyallerle ilgili sanıkların ek savunmaları için duruşmayı 25 Şubat'a erteledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:57 Kaynak: AA

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