Son Dakika Haberleri: Muğla'daki Fetö/pdy Çatı Davası

Muğla'daki Fetö/pdy Çatı Davası

49 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Muğla'daki "çatı yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 10'u tutuklu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Muğla'daki Fetö/pdy Çatı Davası, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Muğla'daki "çatı yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 10'u tutuklu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi.


Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar katıldı.


Bazı tanıkların dinlendiği duruşmada mahkeme heyeti, sanıklardan, tanık ifadeleri, mahkemeye ulaşan MASAK raporu ve dosyaya eklenen yeni deliller, dijital materyallerle ilgili savunmalarını aldı.


Haklarındaki iddiaları kabul etmeyen tutuklu sanıklar, tahliye talebinde bulundu.


Duruşma savcısı mütalaasında, sanıklardan İlker Kaya ve Hasan Hüseyin Çakır'ın terör örgütü yöneticiliğinden diğer sanıkların ise örgüt üyeliğinden cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık ve sanık avukatlarının savcının mütalaasına karşı savunma talepleri için duruşmayı 25 Mart'a erteledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:36 Kaynak: AA

Muğla, Güncel
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