Son Dakika Haberleri: Muğla'daki Fetö/pdy Çatı Davası

Muğla'daki Fetö/pdy Çatı Davası

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Muğla'daki "çatı yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 10'u tutuklu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Muğla'daki Fetö/pdy Çatı Davası, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Muğla'daki "çatı yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 10'u tutuklu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar katıldı.

Mahkeme heyeti duruşmada bazı sanıklar ile avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını dinledi.

Haklarındaki iddiaları kabul etmeyen tutuklu sanıklar, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Osman Gökhan Güneş'in tahliyesine, diğerlerinin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 22 Nisan'a erteledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:06 Kaynak: AA

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