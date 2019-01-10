Son Dakika Haberleri: Muğla'daki Fetö/pdy Operasyonu

Muğla'daki Fetö/pdy Operasyonu

10 dakika önce

Muğla'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Muğla'daki Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Muğla'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Jandarma, Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları emrinde aktif görevde bulunan 3 asker ile gözaltına alınan bir sivilin emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.


Şüphelilerden 3 muvazzaf asker adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, ByLock kullanıcısı olduğu öne sürülen H.T. ise tutuklandı.


İki zanlının işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 8 Ocak'ta kent merkezi ve ilçelerinde düzenlenen operasyonda 4 muvazzaf asker ile 2 sivil gözaltına alınmıştı. İki sivilin ByLock kullanıcısı oldukları öne sürülmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:36 Kaynak: AA

Muğla, Güncel
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