Muğla'daki Fetö/pdy Operasyonu

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen M.Ş, N.T, M.B, İ.K. ve M.K, adliyeye sevk edildi.



Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



22 Mart'ta Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında firari örgüt mensuplarının barınma ihtiyacını karşılayan, FETÖ'ye destek veren ve maddi durumu iyi olmayanların örgütten kopmasını engellemek amacıyla yardımda bulunanlara yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alınmıştı.



Şüphelilerin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında daha önce işlem yapıldığı ve cezaevinden çıktıktan sonra faaliyetlerine aralıksız devam ettikleri belirlenmiş, şüphelilerin adreslerindeki aramada 12 bin 600 dolar ve 8 bin 300 lira ile dijital materyaller ele geçirilmişti.

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