Muğla'daki fuhuş operasyonu
15 dakika önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 16 zanlıdan 11'i tutuklandı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:29 Kaynak: AA
'nın Fethiye
ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 16 zanlıdan 11'i tutuklandı. Fethiye Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla yakalanan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Fethiye Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince, dün, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 16 şüpheli gözaltına alınmış, Özbekistan
, Ukrayna
, Kırgızistan
, Moldova
ve Türkmenistan
uyruklu 17 kadın kurtarılmıştı. Şüphelilerin polisleri "amca" ve "Osmanlı" olarak kodladıkları belirlenmişti.
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