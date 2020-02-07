Muğla'daki göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Muğla'da, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yakalanan 7 zanlıdan 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, sağlık kontrollerinden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Yabancı uyrukluların yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırılmasına yönelik çalışma kapsamında, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.