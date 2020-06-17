Muğla'daki Göktepe Sulaması'nın inşasına devam ediliyor - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Devlet Su İşlerince (DSİ) yapımına devam edilen Göktepe Sulaması tamamlandığında 3 bin 680 dekar tarım arazisi suya kavuşacak.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı açıklamada, son yıllarda geliştirilen modern sulama projeleriyle tarımda artışlar sağlanarak üretim deseninin çeşitlendiğini ve çiftçilerin gelirlerinin yükseldiğini belirtildi.

Bu kapsamda Göktepe Mahallesi'nde tarım arazilerinin su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan Göktepe Sulaması inşaatında yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Proje tamamlandığında 3 bin 680 dekar zirai arazinin sulanmasıyla dekar başına bin 500 lira gelir artışı sağlanacak. Böylece ülke ekonomisine de yıllık 5 milyon 520 bin lira katkı verilmesi hedefleniyor. Göktepe Sulaması işi kapsamında 8 bin 500 metre olan iletim hattının 4 bin 650 metrelik kanal imalatı kısmı tamamlandı. Yüzde 17 fiziki gerçekleştirme sağlanan projenin, iletim hattının kalan kısmı bu yıl içerisinde bitirilecek."