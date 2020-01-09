Muğla'daki Kapıdağı Yarımadası sahilinde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'daki Kapıdağı Yarımadası sahilinde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Muğla'daki Kapıdağı Yarımadası sahilinde erkek cesedi bulundu

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kapıdağı Yarımadası sahilinde, 3 Ocak'ta batan teknede hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerden birine ait olduğu düşünülen erkek cesedi bulundu.

Muğla'daki Kapıdağı Yarımadası sahilinde erkek cesedi bulundu, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kapıdağı Yarımadası sahilinde, 3 Ocak'ta batan teknede hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerden birine ait olduğu düşünülen erkek cesedi bulundu.


İlçede düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun batmasının ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, Kapıdağı Yarımadası'ndaki Kocabük sahilinde bir erkek cesedi tespit etti.

Özel Dalış Timinin desteğiyle ulaşılan ceset, Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Cesedin, 3 Ocak'ta 8 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği lastik botta olduğu değerlendirilen 7 kişiden birine ait olduğu düşünülüyor.

Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:36 Kaynak: AA
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