Muğla'daki Karabağlar Yaylası'nda kaçak yapılaşmanın önüne geçiliyor - Son Dakika

Muğla'da koruma altındaki yapıların bulunduğu ve konar göçer yaşam tarzının sürdürüldüğü Karabağlar Yaylası'nda, kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi amacıyla 360 derece görüntü alabilen kamera ve drone ile denetimler yapılıyor.

Serin havası, çınar ağaçları ile kaplı yolları, yöresel yemekleri ve kültürel yaşantısı ile öne çıkan Karabağlar Yaylası, stresten uzaklaşmak isteyenlere alternatif sunuyor.

Rakım olarak Muğla kent merkezinden 30-40 metre aşağıda olan Karabağlar'a, Türkiye'deki diğer yaylaların aksine tırmanılarak değil, inilerek ulaşılıyor.

Menteşe Belediye Başkanı Gümüş, gazetecilere, kentsel ve 3. derece doğal sit alanı olan tarihi Karabağlar Yaylası'nın doğal dokusunun korunması için daha önce başlatılan denetim çalışmalarına baharın gelmesiyle hız verildiğini söyledi.

Yaylanın doğal dokusunun korunmasına yönelik bilgilendirici görseller hazırlandığını anlatan Gümüş, "Kaçak yapılaşmanın tespiti ve önlenmesi maksadıyla bölgede 360 derecelik kamera ve drone ile tam zamanlı denetim yapılıyor. Karabağlar Yaylamız korumamız gereken en büyük değerlerimizden birisi." dedi.

Gümüş, kurallara uymayıp bölgenin doğallığını bozmak isteyenlere karşı yasal süreçlerin başlatılacağını dile getirdi.