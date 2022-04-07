Muğla'daki Karabağlar Yaylası'nda kaçak yapılaşmanın önüne geçiliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'daki Karabağlar Yaylası'nda kaçak yapılaşmanın önüne geçiliyor

07.04.2022 15:55
Muğla'daki Karabağlar Yaylası'nda kaçak yapılaşmanın önüne geçiliyor

Muğla'da koruma altındaki yapıların bulunduğu ve konar göçer yaşam tarzının sürdürüldüğü Karabağlar Yaylası'nda, kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi amacıyla 360 derece görüntü alabilen kamera ve drone ile denetimler yapılıyor.

Muğla'da koruma altındaki yapıların bulunduğu ve konar göçer yaşam tarzının sürdürüldüğü Karabağlar Yaylası'nda, kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi amacıyla 360 derece görüntü alabilen kamera ve drone ile denetimler yapılıyor.

Serin havası, çınar ağaçları ile kaplı yolları, yöresel yemekleri ve kültürel yaşantısı ile öne çıkan Karabağlar Yaylası, stresten uzaklaşmak isteyenlere alternatif sunuyor.

Rakım olarak Muğla kent merkezinden 30-40 metre aşağıda olan Karabağlar'a, Türkiye'deki diğer yaylaların aksine tırmanılarak değil, inilerek ulaşılıyor.

Menteşe Belediye Başkanı Gümüş, gazetecilere, kentsel ve 3. derece doğal sit alanı olan tarihi Karabağlar Yaylası'nın doğal dokusunun korunması için daha önce başlatılan denetim çalışmalarına baharın gelmesiyle hız verildiğini söyledi.

Yaylanın doğal dokusunun korunmasına yönelik bilgilendirici görseller hazırlandığını anlatan Gümüş, "Kaçak yapılaşmanın tespiti ve önlenmesi maksadıyla bölgede 360 derecelik kamera ve drone ile tam zamanlı denetim yapılıyor. Karabağlar Yaylamız korumamız gereken en büyük değerlerimizden birisi." dedi.

Gümüş, kurallara uymayıp bölgenin doğallığını bozmak isteyenlere karşı yasal süreçlerin başlatılacağını dile getirdi.

YORUMLAR
500
Büyükşehir masa tenisi sporcusu Türkiye 3'ncüsü oldu Büyükşehir masa tenisi sporcusu Türkiye 3'ncüsü oldu 10. BIOR, ödül töreniyle sona erdi 10. BIOR, ödül töreniyle sona erdi

Türkiye, Gümüş, Drone, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'daki Karabağlar Yaylası'nda kaçak yapılaşmanın önüne geçiliyor - Son Dakika


Son Dakika
15:52 Çöpe dökülen sebze videolarına dair açıklama bakanlıktan geldi: Çoğu eski tarihli!
15:50 İsmail Koncuk "Bu yönetim anlayışıyla ileri gitmek mümkün değil" dedi ve Zafer Partisi'nden istifa etti
15:47 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Asiye ve Cemal'in geçmişini Helin öğrenecek mi?
15:46 19 yıldır ölü bildiği oğlunu ilk defa canlı yayında gördü: Soğuk tavrı sunucuyu çok kızdırdı
15:43 Yalnız Kurt dizisinde bu akşam neler olacak? Nizam ve Mira açığa çıkmamak için neler yapacaklar?
15:42 UEFA resmen açıkladı! Finansal Fair Play kurallarında değişiklik: Harcama limiti değişti
15:31 ABD'den Türkiye'ye "Rus oligark" mesajı: Kirli paranın havuzu olmayın
15:19 Aşk Mantık İntikam dizisinde bu akşam neler olacak? Ozan ve Esra kavga etmeden durabilecek mi?
15:17 Arka Sokaklar dizisinde bu akşam neler olacak? Mesut ve Cemal arasında neler yaşanacak?
15:12 Mansur Yavaş'tan tek cümlelik adaylık yanıtı: Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 16:08:11. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'daki Karabağlar Yaylası'nda kaçak yapılaşmanın önüne geçiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement