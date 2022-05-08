Son dakika haberi: MUĞLA'DAKİ KAZADA 2 MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: MUĞLA'DAKİ KAZADA 2 MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

08.05.2022 19:17

Son dakika gündem haberi... MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, iki motosikletin karıştığı kazada, her iki motosiklet sürücüsü de hayatını kaybetti.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, iki motosikletin karıştığı kazada, her iki motosiklet sürücüsü de hayatını kaybetti.

Kaza, bugün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çamköy Mahallesi Osman Kaya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seydikemer'den Dalaman yönüne giden Ramazan Çınar (44) jdaresindeki 48 AEH 094 plakalı motosiklet, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Sadi Kara'nın (73) kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, sürücüler Çınar ve Kara'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Çınar'ın kullandığı yarış motosikletinin kaza yerinden 280 metre uzağa fırlaması dikkat çekerken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberi: MUĞLA'DAKİ KAZADA 2 MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Son dakika haberi: MUĞLA'DAKİ KAZADA 2 MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Son dakika haberi: MUĞLA'DAKİ KAZADA 2 MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Son dakika haberi: MUĞLA'DAKİ KAZADA 2 MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Son dakika haberi: MUĞLA'DAKİ KAZADA 2 MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: Fethiye'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Son dakika gündem: Fethiye'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Son dakika haberleri: MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KAZADA YARALANDI Son dakika haberleri: MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KAZADA YARALANDI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: MUĞLA'DAKİ KAZADA 2 MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika


Son Dakika
19:20 Derbi öncesi gergin anlar! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile taraftarlar arasında tartışma yaşandı
19:01 Muhtar, köyünün elektriği kesilince direğe tırmanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
18:52 1. Lig maçları tamamlandı! 9 karşılaşmada birbirinden kritik sonuçlar alındı
14:48 Sinem Kobal'dan karnı burnunda "Anneler Günü" paylaşımı
18:35 TBMM Plan- Bütçe Komisyonu Başkanından asgari ücret açıklaması: Hükümetimiz ücretleri enflasyona ezdirmedi
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal 'Anneler Günü' paylaşımı'!
18:09 İETT şoförü ve yolcu arasında kavga yaşandı! Yumruklar havada uçuştu
18:04 Beşiktaş-Fenerbahçe maçı başladı! Canlı anlatım
18:03 Melih Gökçek'in "Ümit Özdağ eğitilmiş biri" sözlerine Özdağ'dan yanıt geldi: Benim karşıma çakarsan seni perişan ederim
17:56 Trabzonspor taraftarları Yenikapı'da şampiyonluğu kutladı! Birçok sanatçı sahne aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 19:34:23. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: MUĞLA'DAKİ KAZADA 2 MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement