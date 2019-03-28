Son Dakika Haberleri: Muğla'daki Kazada Hayatını Kaybeden Lise Öğrencisi

Muğla'daki Kazada Hayatını Kaybeden Lise Öğrencisi

34 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği kazada hayatını kaybeden lise öğrencisinin cenazesi, gözyaşları arasında defnedildi.

Muğla'daki Kazada Hayatını Kaybeden Lise Öğrencisi, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği kazada hayatını kaybeden lise öğrencisinin cenazesi, gözyaşları arasında defnedildi.

Lise öğrencisi Aydoğan Varol için Ortakent - Yahşi Mahallesi'ndeki Kerem Aydınlar Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törene gencin ailesi, yakınları, öğretmenleri, okul arkadaşları, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

Tabutunun üzerine lise mezuniyet cübbesi ve kepi konulan lise öğrencisinin cenazesi Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Onur Canlı (19) yönetimindeki motosiklet dün Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde devrilmiş, yola savrulan sürücü ve lise son sınıf öğrencisi Aydoğan Varol (18) ağır yaralanmıştı. Varol, Bodrum Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:40 Kaynak: AA

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