Muğla'daki kazı çalışmalarına 25 milyon lira destek - Son Dakika

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca geçen yıl arkeolojik kazı çalışmalarına 25 milyon lira kaynak aktarıldı.

Sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerle açık hava müzesi olan Muğla'da kazı ve restorasyon çalışmalarının daha sağlıklı gerçekleştirilmesi, yılın 12 ayı kazı çalışmalarının devam etmesi amacıyla Muğla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından kazı başkanlıklarına yaklaşık 25 milyon lira ödenek aktarıldı.

Tlos Antik Kenti, Lettoon Antik Kenti, Kaunos Antik Kenti, Knidos Antik Kenti, Stratonikeia Antik Kenti, Euromos Antik Kenti, Beçin Ören Yeri, Kissebükü Antik Kenti, Herakleia Göl Kalesi ve Endymin Kutsal Alanı, Sedir Adası, Pedasa Antik Kenti, Fethiye Kalesi ve Özlüce Doğal Sit Alanında yürütülen bakım, onarım ve çevre düzenlemesi çalışmaları Muğla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının desteğiyle tamamlandı.

Diğer taraftan Stratonikeia Antik Kenti'nde bulunan Cumhuriyet dönemi depo restorasyonu, Mustafa Tosun Evi restorasyonu ile antik kent giriş yol kaplaması, Beçin kale önü çeşme restorasyonu, Seydikemer Çaltılar Mahallesi'nde bulunan tescilli okul binası restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Stratonikeia Antik Kenti'nde bulunan Semerci Ömer Evi, Kaunos Antik Kenti'nki tiyatro, Pedasa Antik Kenti'ndeki Gözetleme Kulesi ve Beçin Kalesi'nde bulunan çeşme, su yolu ve havuzun restorasyon çalışmaları Başkanlığın desteğiyle devam ediyor.