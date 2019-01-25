Muğla'daki Kuvvetli Yağış ve Fırtına

Muğla
'nın Marmaris
ilçesinde, iki gündür etkili olan kuvvetli yağış ve fırtınada 105 ağaç devrildi.
Kuvvetli yağış ve fırtına ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 113 kilometre ölçülen fırtına nedeniyle ilçede 105 ağaç devrildi. Marmaris Belediyesi
yetkileri, ağaçların bazı iş yerlerinde hasara neden olduğunu bildirdi.
Rüzgar nedeniyle denizde dalgalar oluştu, yat limanındaki işletmeler, şiddetli fırtınadan etkilenmemek için tedbir aldı.
Deniz kenarında işletmesi bulunan Nihat Özalp
, gazetecilere yaptığı açıklamada, fırtına için ellerinden geldiği kadar önlem almaya çalıştıklarını söyledi.
Şemsiyeleri kaldırdıklarını belirten Özalp, "Camların kırılmaması için tedbir aldık. İş yerimizi korumaya çalıştık. Dün deprem oldu. Fırtına devam ediyor. Kışı zor geçiriyoruz. Allah beterinden saklasın." dedi.
Meteoroloji yetkilileri, sağanak ve fırtınanın yarın akşam saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi.