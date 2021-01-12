Muğla'daki müze ve ören yerlerinden 2020'de 6 milyon lira gelir elde edildi - Son Dakika

Muğla'daki müze ve ören yerlerinden 2020'de 6 milyon lira gelir elde edildi

12.01.2021 11:03
Muğla'daki müze ve ören yerlerinden 2020'de 6 milyon lira gelir elde edildi, System.String[]

Doğal güzellikleri ve el değmemiş koylarıyla turistlerin tatil adresi olan Muğla'daki müze ve ören yerlerini 2020'de 475 bin 950 kişi ziyaret etti, 6 milyon 160 bin lira gelir sağlandı.

Doğal güzellikleri ve el değmemiş koylarıyla turistlerin tatil adresi olan Muğla'daki müze ve ören yerlerini 2020'de 475 bin 950 kişi ziyaret etti, 6 milyon 160 bin lira gelir sağlandı.

Birçok turist, deniz, kum ve güneşin yanı sıra geçmişi binlerce yıl öncesine uzanan antik kentler ile buralarda gün yüzüne çıkarılan eserlerin sergilendiği müzeleri gezmek için Muğla ve turistik ilçelerini tercih ediyor.

AA muhabirinin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl kent merkezi ve ilçelerindeki 5 müze ve kazı çalışması devam eden 12 ören yerini yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen 475 bin 950 kişi ziyaret etti, bu ziyaretlerden 6 milyon 160 bin lira gelir elde edildi.

Bodrum ilçesindeki "Saint John Şövalyeleri"nin inşa ettiği ve Bodrum Kalesi'nde kurulu Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, iki yıllık restorasyon çalışmalarının ardından geçen yıl ziyarete açıldı. Müzeyi 79 bin 400 kişi ziyaret etti. Yine Bodrum'daki Zeki Müren Müzesi'ni 41 bin 618, Mausoleion Anıt Müzesi'ni ise 12 bin 10 kişi gezdi.

"Sedir Adası en çok ziyaret edilen ören yeri"

Altın sarısı kumu ve mavinin farklı tonlarını bir arada barındıran deniziyle ilgi çeken Sedir Adası, geçen yıl yine ziyaretçi akınına uğradı. Marmaris'e yaklaşık 25 kilometre uzaktaki ada, antik yerleriyle de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Sedir Adası, geçen yıl 64 bin 942 ziyaretçi sayısına ulaştı.

En çok ilgi gören ikinci ören yeri Datça ilçesindeki Kinidos Antik Kenti oldu. Kovid-19 nedeniyle bu yıl kapılarını 15 Haziran'da açan Knidos, geçen yıl 55 bin 190 ziyaretçiyi ağırladı. Bulunduğu özel konumu nedeniyle antik kente karadan ve denizden ulaşılması cazibesini de artırıyor.

Kentte en çok ziyaret edilen üçüncü ören yeri ise Kayaköy oldu. Kesin korunacak hassas alanlar arasındaki Kayaköy ören yeri, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Kayaköy'ü de geçen yıl 46 bin 152 kişi gezdi.

"Cumhurbaşkanının ziyareti ilgiyi artırdı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaretinin ardından ören yerine ilgi de arttı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki 3 bin yıllık kenti geçen yıl 14 bin 20 kişi gezdi. Helenistik, Roma, Bizans, Menteşe Beyliği, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde önemini sürdüren Stratonikeia'da 12 ay kazı çalışması yürütülüyor.

Bölgedeki diğer müze ve ören yerlerini de çok sayıda kişi ziyaret etti.

"Muğla kültür turizminde önemli bir merkez haline geldi"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla'daki birçok antik kentin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer aldığını söyledi.

Milas'taki Karia Kralı Hekatomnos'a ait mezar ve çevresinde elde edilen buluntular, Beçin Kalesi, Kayaköy, Lagina, Stratonikeia, Kaunos, Kinidos, Euromos, Labranda ve Tloss'un da aralarında bulunduğu tarihi zenginliklerle ilgili çalışmaların sürdüğüne değinen Bingöl, "Kentte yürütülen kazı çalışmaları ve gün yüzüne çıkarılan binlerce eserle Muğla, kültür turizminde de önemli bir merkez haline geldi." dedi.

Kayaköy, Turizm, Muğla, Müze, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Muğla'daki müze ve ören yerlerinden 2020'de 6 milyon lira gelir elde edildi - Son Dakika


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