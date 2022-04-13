Muğla'daki nevruz kutlamalarında PKK propagandasına 7 gözaltı - Son Dakika
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Muğla'daki nevruz kutlamalarında PKK propagandasına 7 gözaltı

13.04.2022 11:35
Muğla'daki nevruz kutlamalarında PKK propagandasına 7 gözaltı

MUĞLA'nın Bodrum ve Milas ilçesinde, nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen 7 şüpheli, polis operasyonuyla gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Bodrum ve Milas ilçesinde, nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen 7 şüpheli, polis operasyonuyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milas ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri, 20 Mart'ta Bodrum'da nevruz kutlamalarında terör örgütü propagandası yapan ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atan kişilerin tespiti için çalışma yaptı. Şüphelilere yönelik bu sabah belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Milas'ta 1, Bodrum'da da 6 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda çok sayıda örgütsel doküman ve materyal ele geçildi.Şüphelilerin, işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.


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Bodrum, Terör, Milas, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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