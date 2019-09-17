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Muğla'daki öğretmenlerden büyük başarı

42 dakika önce

MUĞLA'nın çeşitli okullarında görev yapan öğretmenlerce hazırlanan İngilizce ders kitapları, ülke genelindeki öğrencilerin sıralarında yerini aldı.

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MUĞLA'nın çeşitli okullarında görev yapan öğretmenlerce hazırlanan İngilizce ders kitapları, ülke genelindeki öğrencilerin sıralarında yerini aldı.
2019- 2020 eğitim öğretim yılında, Türkiye genelindeki ilk ve ortaokullarda okutulacak olan İngilizce ders kitaplarını hazırlamak için, Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kitap yazma komisyonu oluşturuldu. Komisyonda görevli İngilizce ve Görsel Sanatlar öğretmenlerince hazırlanan 4'üncü ve 6'ncı sınıf İngilizce ders kitapları, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu'nca onaylandı.
İlkokul öğrencileri için yazılan 4'üncü sınıf İngilizce ders kitaplarının basımı gerçekleştirildi ve 2019 2020 eğitim öğretim yılında okutulmak üzere tüm Türkiye'deki ilkokullara gönderildi.
Kitap yazma komisyonunda görev alan ve kitabın hazırlanmasında emeği geçen öğretmenler Fatma Demircan, Gonca Akıskalı, Aysel Berket, Ferdi Günay, Tolga Tanyel ve Nafize Ağır Milli Eğitim Bakanlığı'nca teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen ödül töreninde, öğretmenlere belgelerini Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Elif Bakar ve İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre verdi. Müdür Töre, "Türkiye'nin geleceğine yön verecek olan öğrencilerimizin ders kitaplarının, Muğla'nın öğretmenlerinin kaleminden çıkıyor olması çok anlamlı. Buradaki öğretmenlerimizi bir kez daha kutluyorum. Muğla'yı eğitimde zirveye taşıyacak olan yenilikçi öğretmenlerimize gösterdikleri özveriden ötürü bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.


Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:29 Kaynak: DHA
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