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Muğla'daki orman yangını

41 dakika önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında 6 hektarlık alan zarar gördü.

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında 6 hektarlık alan zarar gördü.
Şenyayla Mahallesi Irmeşe mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, 5 helikopter, 32 arazöz, 150 işçi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile vatandaşlar müdahale etti.
Kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanan yangında yaklaşık 6 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:14 Kaynak: AA
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