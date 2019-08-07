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Muğla'daki orman yangını

41 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki orman yangını kısmen kontrol altına alındı.
Mumcular Mahallesi Kanalyolu mevkisinde dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen 10 helikopter, 50 arazöz, 2 dozer, ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisiyle, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale ediliyor.
Büyükşehir Belediyesinden de 10 itfaiye aracı, 3 su tankeri ve 30 itfaiye eri ve vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine, yaptığı açıklamada, Bodrum'da çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü belirterek, "Karadan ve havadan müdahale edilen Bodrum Mumcular'daki orman yangını kısmen de olsa kontrol altına alındı. Yerleşim yerleri için an itibarıyla bir tehlike bulunmuyor." dedi.
İtfaiye, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 07:20 Kaynak: AA
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