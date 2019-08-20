Muğla'daki orman yangını
34 dakika önce
Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınında yaklaşık 30 hektarlık alan zarar gördü.
Muğla Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:16 Kaynak: AA
'nın Milas
ilçesindeki orman yangınında yaklaşık 30 hektarlık alan zarar gördü.
Akgedik Barajı mevkisinde 2 gündür devam eden yangını söndürme çalışmasına katılan ekipler, gece boyunca kanyondaki alevlerin yayılmaması için yoğun çaba gösterdi.
Tamamen kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangında yaklaşık 30 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
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