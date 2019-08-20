Muğla'daki orman yangını
15 dakika önce
Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınında yaklaşık 30 hektarlık alan zarar gördü.
Muğla Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:08 Kaynak: AA
'nın Milas
ilçesindeki orman yangınında yaklaşık 30 hektarlık alan zarar gördü.
Akgedik Barajı mevkisinde iki gündür devam eden yangını söndürme faaliyetlerine katılan ekipler, gece boyunca kanyondaki alevlerin yayılmaması için yoğun çaba gösterdi.
Tamamen kontrol altına alınan yangının ardından başlatılan soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangında yaklaşık 30 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
6 bin lira maaşlı işinden istifa eden adam köye yerleşerek hayalini gerçekleştirdi Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı! Sağanak yağış geliyor Bakan Pakdemirli: İzmir'deki orman yangınını kontrol altına aldık Memurlar hükümetin zam teklifini boş cüzdanlarla protesto etti