Son Dakika Haberleri: Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı
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Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

1 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınında yaklaşık 30 hektarlık alan zarar gördü.

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınında yaklaşık 30 hektarlık alan zarar gördü.
Akgedik Barajı mevkisinde 2 gündür devam eden yangını söndürme çalışmasına katılan ekipler, gece boyunca kanyondaki alevlerin yayılmaması için yoğun çaba gösterdi.
Tamamen kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangında yaklaşık 30 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
akgedik barajı, Milas, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:57 Kaynak: AA
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