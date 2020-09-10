Muğla'daki orman yangını söndürüldü - Son Dakika

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınında bir hektar alan zarar gördü.

Çamlıbel Mahallesi Bellibol mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki hava araçları, çok sayıda arazöz, orman işçileri ve itfaiye ekipleri ile müdahalede bulunuldu.

Kontrol altına alınan yangında bir hektarlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.