Son dakika haberi... Orman yangınının söndürülmesine mahalle sakinleri traktörlerle destek verdi - Son Dakika

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangınının söndürülmesi çalışmalarına mahalle sakinleri traktörlerle katıldı.

Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının söndürülmesi için ekipler havadan ve karadan müdahalede bulundu.

Yangını söndürmek için mahalle sakinleri de seferber oldu.

Ekiplere yardımcı olan mahalleliler, yangının kontrol altına alınmasının ardından traktörlerine bağladıkları ilaçlama tanklarıyla soğutma çalışması yaptı.