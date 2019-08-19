Muğla'daki orman yangınları
30 dakika önce
Yanan alandan görüntü -Hava araçlarının müdahalesi Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde dün ormanlık alanda çıkan yangınları söndürme çalışmaları, havadan ve karadan yoğun bir şekilde sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:21 Kaynak: AA
-Yanan alandan görüntü
-Hava araçlarının müdahalesi Muğla
'nın Bodrum
ve Milas
ilçelerinde dün ormanlık alanda çıkan yangınları söndürme çalışmaları, havadan ve karadan yoğun bir şekilde sürüyor.
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