Son Dakika Haberleri: Muğla'daki orman yangınları kısmen kontrol altına alındı
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Muğla'daki orman yangınları kısmen kontrol altına alındı

1 saat önce

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, "Bodrum'daki yangın yaklaşık 70 hektar, Milas'taki yangın ise 30 hektar alanda etkili oluyor.

Muğla'daki orman yangınları kısmen kontrol altına alındı, System.String[]
Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, " Bodrum'daki yangın yaklaşık 70 hektar, Milas'taki yangın ise 30 hektar alanda etkili oluyor. İki ilçedeki yangınları birkaç saat içerisinde tamamen kontrol altına alacağız." dedi.
Bodrum, Milas, CEO, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:59 
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Bodrum'da yangın kontrol altında, Milas'ta çalışmalar devam ediyor
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