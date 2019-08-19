Muğla'daki orman yangınları kısmen kontrol altına alındı
1 saat önce
Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, "Bodrum'daki yangın yaklaşık 70 hektar, Milas'taki yangın ise 30 hektar alanda etkili oluyor.
Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik
, " Bodrum
'daki yangın yaklaşık 70 hektar, Milas
'taki yangın ise 30 hektar alanda etkili oluyor. İki ilçedeki yangınları birkaç saat içerisinde tamamen kontrol altına alacağız." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:59
Bodrum'da yangın kontrol altında, Milas'ta çalışmalar devam ediyor Ben de Atatürk hayranıyım 16 yaşındaki Timur, tüm ailesini balta ile öldürdükten sonra intihar etti Gözler Meclis'te! İşte emekliye ek zam müjdesinin detayları