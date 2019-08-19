Son Dakika Haberleri: Muğla'daki orman yangınları kısmen kontrol altında (2)
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Muğla'daki orman yangınları kısmen kontrol altında (2)

11 dakika önce

BODRUM YANGINI KONTROL ALTINA ALINDIMuğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili ekiplerin çalışması sürüyor.

Muğla'daki orman yangınları kısmen kontrol altında (2), System.String[]

BODRUM YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili ekiplerin çalışması sürüyor. Bodrum'un Mumcular Mahallesi'ndeki yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Mehmet CAN MERAL/Bodrum, MUĞLA,


Bodrum, Milas, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:51 Kaynak: DHA
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Milas'taki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
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