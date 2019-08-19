Muğla'daki orman yangınları kısmen kontrol altında (2)
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BODRUM YANGINI KONTROL ALTINA ALINDIMuğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili ekiplerin çalışması sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:51 Kaynak: DHA
BODRUM YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili ekiplerin çalışması sürüyor. Bodrum'un Mumcular Mahallesi'ndeki yangının kontrol altına alındığı bildirildi.
Mehmet CAN MERAL/Bodrum, MUĞLA,
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