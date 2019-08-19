Muğla'daki orman yangınları kısmen kontrol altında (3)
1 saat önce
MİLAS YANGINI DA KONTROL ALTINDAMuğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili çalışmalar sürdürülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:28 Kaynak: DHA
MİLAS YANGINI DA KONTROL ALTINDA
Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili çalışmalar sürdürülüyor. Bodrum'un Mumcular Mahallesi'ndeki yangının ardından Milas'ın Akgedik Barajı mevkisindeki yangının da kontrol altına alındığı belirtildi.
Milas'taki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor Norveç Kralı 5'inci Harald'ın damadı Shaman Durek: Ben de Atatürk hayranıyım Yıldız Tilbe, peş peşe çıkan orman yangınlarına sitem etti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan antik kenti birlikte gezdi