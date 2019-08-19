Son Dakika Haberleri: Muğla'daki orman yangınları kısmen kontrol altında (3)
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Muğla'daki orman yangınları kısmen kontrol altında (3)

1 saat önce

MİLAS YANGINI DA KONTROL ALTINDAMuğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili çalışmalar sürdürülüyor.

Muğla'daki orman yangınları kısmen kontrol altında (3), System.String[]

MİLAS YANGINI DA KONTROL ALTINDA
Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili çalışmalar sürdürülüyor. Bodrum'un Mumcular Mahallesi'ndeki yangının ardından Milas'ın Akgedik Barajı mevkisindeki yangının da kontrol altına alındığı belirtildi.


Bodrum, Muğla, Milas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:28 Kaynak: DHA
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Milas'taki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
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