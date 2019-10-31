Muğla'daki polis-şüpheli kovalamacası

Muğla'nın Menteşe ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan zanlıyı durdurmak isteyen polisin, seyir halindeki aracın kaputuna tutunarak durdurmaya çalıştığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olay yeri yakınındaki bir güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, polisin "dur" ihtarına uymayan aracın kaçarken bir sokaktan döndüğü anlar yer alıyor.
Dönüş yapan aracı kaputuna tutunarak durdurmaya çalışan üniformalı polis memurunun çabasının yansıdığı görüntüler, aracın kameranın açısından çıkmasıyla sona eriyor.
Öte yandan, gözaltına alınmasının ardından Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla Adliyesine sevk edildi.
Olay
Koca Mustafendi Caddesi'nde bir kişinin alkollü araç kullanarak trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilmiş, polisin havaya açtığı uyarı ateşine rağmen "dur" ihtarına uymayan sürücü Ü.K, (45) 48 DT 306 plakalı kamyonetiyle uzaklaşmaya çalışmıştı. Bu sırada kaputuna tutunarak aracı durdurmaya çalışan polis memuru M.E, düşerek yaralanmıştı.