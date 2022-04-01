Muğla'daki 'rüşvet' operasyonunda 5 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Muğla'daki 'rüşvet' operasyonunda 5 kişi adliyeye sevk edildi

01.04.2022 17:33
Muğla'daki 'rüşvet' operasyonunda 5 kişi adliyeye sevk edildi

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, jandarmanın düzenlediği rüşvet operasyonunda, gözaltına alınan 25 şüpheliden aralarında Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder Mutlu'nun da bulunduğu 5'i adliyeye sevk edildi.

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, jandarmanın düzenlediği rüşvet operasyonunda, gözaltına alınan 25 şüpheliden aralarında Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder Mutlu'nun da bulunduğu 5'i adliyeye sevk edildi. Diğer 20 şüpheli ise jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Klasörler dolusu evrakın, jandarmalar tarafından adliyeye taşındığı görüldü.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dalaman'da sahte nakliye raporu düzenlendiği, kesim alanı dışında genç ve nitelikli ağaçların kesildiği, ormana ait koylardaki işletmelerin usulsüz olarak kiraya verilerek devletin milyonlarca lira zarara uğratıldığı istihbaratına ulaştı. Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde jandarma, 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 29 Mart günü sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder Mutlu, işletme şefleri Kadriye Çiftçi ile Gökçe Şahin, Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Vedat Karahan ile birlikte 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bilgisayarlara, evraklara ve dijital materyallere el konuldu.

Gözaltındaki 25 kişiden 20'si jandarmada alınan ifadelerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Orman İşletme Müdürü Önder Mutlu, Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Vedat Karahan, işletme şefleri Kadriye Çiftçi ve Gökçe Şahin ile kooperatifin muhasebecisi Musa Kaya, ayrı ayrı araçlarla adliyeye getirildi.

Adliye bahçesi ile çevresinde jandarma ve polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı. Klasörler dolusu evrak, jandarma personellerince adliyeye taşındı. Şüphelilerden ilk olarak Muhtar Karahan, adliyeye sevk edilirken, diğer 4 şüpheli ise jandarma araçlarında bekletildi.


Muğla'daki 'rüşvet' operasyonunda 5 kişi adliyeye sevk edildi
Muğla'daki 'rüşvet' operasyonunda 5 kişi adliyeye sevk edildi
Muğla'daki 'rüşvet' operasyonunda 5 kişi adliyeye sevk edildi
Muğla'daki 'rüşvet' operasyonunda 5 kişi adliyeye sevk edildi
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Önder Mutlu, Jandarma, Dalaman, Rüşvet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muğla'daki 'rüşvet' operasyonunda 5 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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