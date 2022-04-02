Son dakika haber... MUĞLA'DAKİ RÜŞVET OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA - Son Dakika
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Son dakika haber... MUĞLA'DAKİ RÜŞVET OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA

02.04.2022 10:41

Gelen son dakika haberine göre MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Vedat Karahan ile Dalaman Orman İşletme şefleri Kadriye Çiftçi...

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Vedat Karahan ile Dalaman Orman İşletme şefleri Kadriye Çiftçi ve Gökçe Şahin tutuklandı. Diğer iki şüphelisi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dalaman'da sahte nakliye raporu düzenlendiği, kesim alanı dışında genç ve nitelikli ağaçların kesildiği, ormana ait koylardaki işletmelerin usulsüz olarak kiraya verilerek devletin milyonlarca lira zarara uğratıldığı istihbaratına ulaştı. Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde jandarma, 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından geçen 29 Mart günü sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder Mutlu, işletme şefleri Kadriye Çiftçi ile Gökçe Şahin, Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Vedat Karahan, Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Muhasebecisi Musa Kaya ile 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bilgisayarlara, evraklara ve dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ayrı araçlar ile getirildiği adliye bahçesinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Klasörler dolusu evrak, jandarma personellerince adliyeye taşındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Vedat Karahan, Dalaman Orman İşletme şefleri Kadriye Çiftçi ve Gökçe Şahin tutuklandı. Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder Mutlu ve Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Muhasebecisi Musa Kaya ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Son dakika haber... MUĞLA'DAKİ RÜŞVET OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA
Son dakika haber... MUĞLA'DAKİ RÜŞVET OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA
Son dakika haber... MUĞLA'DAKİ RÜŞVET OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA
Son dakika haber... MUĞLA'DAKİ RÜŞVET OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA
Son dakika haber... MUĞLA'DAKİ RÜŞVET OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA
Son dakika haber... MUĞLA'DAKİ RÜŞVET OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... MUĞLA'DAKİ RÜŞVET OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... MUĞLA'DAKİ RÜŞVET OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA - Son Dakika
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