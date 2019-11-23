Son Dakika Haberleri: Muğla'daki "sahte sağlık raporu" operasyonunda 4 tutuklama
Son Dakika Güncel Muğla'daki 'sahte sağlık raporu' operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika

Muğla'daki "sahte sağlık raporu" operasyonunda 4 tutuklama

7 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, para karşılığı sahte sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Muğla'daki

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, para karşılığı sahte sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Fethiye Devlet Hastanesinden özür durumuna ilişkin "sahte sağlık kurulu raporu verildiği ve verilmesine aracılık edildiği" şikayetleri üzerine gözaltına alınan doktorlar G.U.K. ve S.E.Ç.K. ile DÇI, H.H, Ö.Ö, V.Z. ve E.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan V.Z. ile E.M. savcılık sorgusunun ardından salıverildi. G.U.K, S.E.Ç.K, H.H. ve Ö.Ö. ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, D.I. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sahte rapor aldıkları gerekçesiyle gözaltında tutulan 16 şüpheli de işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, 20 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonda 2'si doktor 7 şüpheli yakalanmıştı.

Gönderildikleri "hakem hastanede" sağlık raporlarının sahte olduğu tespit edilen 33 şüpheliden 16'sı da gözaltına alınmıştı.

Fethiye, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 02:10 Kaynak: AA
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