Muğla'daki Şiddetli Yağış ve Fırtına
2 saat önce
Muğla'nın Milas ilçesinde, şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle zarar görenlere Türk Kızılayı yardım etti.
Muğla
'nın Milas
ilçesinde, şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle zarar görenlere Türk Kızılayı
yardım etti.
Kemikler Mahallesi'nde şiddetli yağışla derenin taşması sonucu, bölgedeki tarım arazilerinde ve evlerde su baskınları oluştu. Kemikler ve Baharlı mahallelerindeki 13 ev ve 2 iş yerinde su baskınları hasara yol açtı.
Damlıboğaz Mahallesi'nde sağanakla birlikte fırtına etkili oldu. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle bazı evlerin çatıları uçtu, bölgede dalları kırılan çok sayıda zeytin ağacı da zarar gördü.
Yağış ve fırtınadan etkilenen vatandaşları ziyaret eden Türk Kızılayı yetkilileri, mağdur ailelere gıda malzemesi, battaniye ve yatak yardımında bulundu.
Kemikler Mahalle Muhtarı Kazım Bayındır
, sel sularının çekilmesinin ardından evlerde temizlik çalışması başlatıldığını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:00 Kaynak: AA
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